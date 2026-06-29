Gökçeören'de Kültür Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Gökçeören'de Kültür Festivali Coşkusu

29.06.2026 12:19
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Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen kültür festivali, halk gösterileri ve konserle binlerce kişiyi bir araya getirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Dünyanın Merkezi Gökçeören (Menye) Kültür Festivali, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Festival, halk oyunları gösterileri ve Sümer Ezgü konseriyle renklendi.

Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği ile Gökçeören Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gökçeöeren Mahallesi'nde bu yıl ilk kez Dünyanın Merkezi Gökçeören (Menye) Kültür Festivali düzenlendi. Festival, mehter takımı eşliğinde

Çarşı Meydanı'ndan konser alanına kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Gökçeörenli öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kula 4 Eylül Yaren Ekibi'nin gösterisiyle coşku daha da arttı. Gecenin finalinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Sümer Ezgü, 'Çökertme' türküsüyle başladığı konserinde seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle festivale katılanlara keyifli bir gece yaşattı.

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen 'Dünyanın Merkezi Gökçeören Kültür Festivali, kültürel mirasın yaşatılması, mahalle kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi adına önemli bir organizasyon olduğu belirtildi.

Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği Başkanı Halil Çakıcı, festivali geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Festivale Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği Başkanı Halil Çakıcı'nın yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Ural Sevener, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgehan Hasturan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruşların temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gökçeören'de Kültür Festivali Coşkusu - Son Dakika

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