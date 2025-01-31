Gökhan Günaydın'dan TSK İhraçlarına Tepki

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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin, "Mustafa Kemal'in askerleri onurumuzdur, güvencemizdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Günaydın, "Mustafa Kemal'in askerleri onurumuzdur, güvencemizdir.. Bugün en başarılı beş teğmenimizi ihraç etmeye kalkışanlar, en hızlı ve en büyük ihraç kararını milletimizden en kısa sürede tebellüğ edeceklerdir" dedi.