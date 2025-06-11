Gökhan Günaydın: Siyasi Tutuklamalar Soyut Suçlamalara Dayanıyor

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davayla ilgili paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Siyasiler, belediye başkanları, genel başkanlar tutuklanıyor, duruşmalar olağan adliye salonlarında değil, cezaevi kampüslerinde yapılıyor, suçlamalar somut bir kanıta değil, soyut siyasi değerlendirmelere dayandırılıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada ilk duruşmanın görülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi kampüsü içindeki mahkeme salonunda, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla yargılanıyor. İddianın temeli, attığı tweetler ile Kayseri olaylarının başlamasına neden olduğuna yönelik. Bir ceza yargılamasında olması gereken sanık ile eylem arasında nedensellik bağı, zincirleme bir ilişki kurulabilmiş mi, hayır. Soyut bir suçlama üzerinden, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara'da yemek yediği restorandan alınma, kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklama. 20 Ocak'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla da 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkmıştı. Siyasiler, belediye başkanları, genel başkanlar tutuklanıyor, duruşmalar olağan adliye salonlarında değil, cezaevi kampüslerinde yapılıyor, suçlamalar somut bir kanıta değil, soyut siyasi değerlendirmelere dayandırılıyor.

Durumu çok iyi özetleyen bir Anadolu deyişi aslında her şeyi anlatıyor: Hasandağı arpalık, eğer saban yürürse,

Her derede değirmen, eğer suyu gelirse, Her kümesten bir tavuk, eğer köylü verirse, İyi gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse..."