Gökhan Maraş AYSO başkanlığına yeniden seçildi, 16 meslek komitesinin 15'ini kazandı - Son Dakika
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Gökhan Maraş AYSO başkanlığına yeniden seçildi, 16 meslek komitesinin 15'ini kazandı

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AYSO olağan genel kurulunda mevcut başkan Gökhan Maraş, rakibi Mehmet Tuncer karşısında yeniden başkan seçildi. Maraş ve ekibi 16 meslek komitesinden 15'ini kazanırken, Maraş seçime katılan üyelere ve Tuncer'e teşekkür etti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

AYSO'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Gökhan Maraş ile Mehmet Tuncer yarıştı.

Maraş ve ekibi, 16 meslek komitesinden 15'ini kazandı.

Gazetecilere açıklama yapan Maraş, sandığa giderek demokratik sürece katkı sağlayan tüm üyeler ile seçim sürecine katkılarından dolayı Tuncer'e teşekkür etti.

Maraş, "Üyelerimizin odamız tarihindeki en yüksek katılımı gösterdiği, Aydın sanayisine yakışan demokratik bir seçim sürecini tamamladık. Sandığa gelerek iradesini ortaya koyan ve odamızın geleceğine sahip çıkan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gökhan Maraş AYSO başkanlığına yeniden seçildi, 16 meslek komitesinin 15'ini kazandı - Son Dakika
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