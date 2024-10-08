Gökhan Tombak Davasında Yargılama Devam Ediyor

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Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, kanser hastası olan maktulün babası Kemal Tombak'ın oğlunun acısına dayanamayarak vefat ettiğini, delillerin karartılma ihtimali ve müştekilerin tedirgin edilmesi nedeniyle sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Maktulün eşi Asuman Tombak da sanıkların kendisini suça teşvik ve tahrik ettiğini öne sürerek, "Eğer benim ve çocuklarımın başına bir iş gelirse sorumluları bunlardır. Eşimin katillerinin bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanıklar ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Davanın iddianamesinde, sanıklardan Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.