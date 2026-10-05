Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti, ölümünü kızı Aşkım Arsoy duyurdu - Son Dakika
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Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti, ölümünü kızı Aşkım Arsoy duyurdu

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Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti, ölümünü kızı Aşkım Arsoy duyurdu
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Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden 'Altın Çocuk' lakaplı Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti. Ölümünü kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından 'Canım babamı kaybettik. Çok üzgünüz' diyerek duyurdu; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da taziye mesajı paylaştı.

TÜRK sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'u ölüm haberini kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından duyurdu. Arsoy paylaşımında "Canım babamı kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. 'Altın çocuk' lakaplı Arsoy'un ölüm haberini kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından duyurdu.

'CANIM BABAMI KAYBETTİK'

Kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canım babamı kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

'DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "Yeşilçam'ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu. 'Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy'un babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekarlarından Yesari Asım Arsoy olarak biliniyor.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti. Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle, 1957'de Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' filminde kamera karşısına geçti. 1958'de 'Kelepçe', 1959'da ise 'Samanyolu' filminde rol aldı. "Samanyolu" ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk'la başrolleri paylaştı.Arsoy'a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen 'Altın Çocuk' lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. 1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu.

Kaynak: DHA
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