Göksu Havzası Sulama Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göksu Havzası Sulama Projesi Tamamlandı

Göksu Havzası Sulama Projesi Tamamlandı
09.03.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2.1 milyar TL maliyetli proje ile 105 bin metre boru döşendi, 31 bin dekar arazi sulamaya kavuşacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatı tamamlandı. Proje tamamlandığında; 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, 2 bin 820 vatandaşımıza istihdam sağlanacak, ülke ekonomisine yıllık 522 milyon lira katkı sunulacak. Bölgemize ve Konya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Göksu Havzası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göksu Havzası Sulama Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:17:25. #7.13#
SON DAKİKA: Göksu Havzası Sulama Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.