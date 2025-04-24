Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'na düşen cep telefonu itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Göksu Irmağı'na telefonunu düşüren kişi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu cep telefonunu bulunduğu yerden çıkardı.
Çıkarılan cep telefonu sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Göksu Irmağı'ndan Cep Telefonu Kurtarıldı - Son Dakika
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