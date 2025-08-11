??????? Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 kara personeli sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Göksun'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?