Göksun\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kavşut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 8 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 9 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 2 itfaiye aracı ve 243 personeli sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.
