Göktaş'tan CHP'ye Yargı Müdahalesine Tepki - Son Dakika
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Göktaş'tan CHP'ye Yargı Müdahalesine Tepki

22.06.2026 14:30
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Haydar Göktaş, CHP'ye yargı müdahalesinin demokrasiye darbe olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Birleşik Emekliler Sendikası MYK Üyesi ve Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP ye yargı eliyle yapılan mutlak butlan kararı bir partinin iç çekişmelerinden bağımsız olarak demokrasiye vurulmuş bir darbedir" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası MYK Üyesi ve Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, sendikaların siyaset üstü kurumlar olduğunu belirterek, "Demokrasinin rafa kalktığı bir süreçte emeklinin, işçinin ve toplumun haklarından ve çıkarlarından bahsetmek mümkün değildir. Demokrasi toplumun yaşam garantisidir" diye konuştu.

CHP'ye yönelik istinafın mutlak butlan kararını hatırlatan Göktaş, "Biz emekliler bu kararların ülke gündeminden esas konusu olması gereken emeklilerin sefaletini açlığını verilen maaşların ev kirasına dahi yetmediğini bu halkın gündeminden kaçırmaktır. Bir an önce ülkenin gerçek gündemi olan emeklilerin sorun ve sıkıntılarına çare bulunmalıdır. Siyasetin gündeminde bu konular olmalıdır. Çare bulunmalıdır. Partilerin iç meseleleri kendi üyelerini bağlar CHP ye yargı eliyle yapılan mutlak butlan kararı bir partinin iç çekişmelerinden bağımsız olarak demokrasiye vurulmuş bir darbedir" ifadelerini kullandı.

"BU YOL AÇILIRSA YARIN HER PARTİYE VE STK'YA UYGULANIR"

Göktaş, yargı eliyle siyasi partilere müdahalenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yol bir kez açıldığında yarın her partiye her STK'lara uygulanır hale dönüşür. İktidarlar her sıkıştığında yargıyı aparat haline dönüştürerek halkın ve seçmenin iradesine demokrasi dışı yöntemlerle ipotek koyabilir. Bu vesileyle bütün siyasi partilerin ve STK'ların bu hukuk dışı yöntemlerle karşı net tavır alması gerekir diyoruz. Birleşik emekliler sendikası her siyasi düşünceden ve farklı inançlardan emeklilerin insanca ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için kurulmuş bir emekli sendikasıdır. Üyelerimizin hakkını aramanın haklarının korunması en önemli yolu demokrasiye sahip çıkmaktan geçer."

Birleşik emekliler sendikası olarak demokrasi dışı mutlak butlan gibi kararları doğru bulmadığımızı iktidar, muhalefet partisi dahil hangi partiye veya kuruma STK'lara yapılırsa yapılsın demokrasi dışı uygulamaların karşısında olduğumuzu CHP'nin aile içi sorunların aile içinde üye ve delegelerin tercihleri ile kurultayda çözülmelidir. Bu ülkenin siyasetçileri ülkenin gerçek gündemi olan yoksulluğu emeklilerin emekçinin halkın sorunlarını tartışıp çözüm üretmeli diyoruz. Birilerini karalamak, karalayanı aklamaz diyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göktaş'tan CHP'ye Yargı Müdahalesine Tepki - Son Dakika

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