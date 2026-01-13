Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Karla Mücadele Ekiplerine Ziyaret - Son Dakika
Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Karla Mücadele Ekiplerine Ziyaret

13.01.2026 10:47  Güncelleme: 11:32
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yoğun kar yağışının ardından temizlik ve fen işleri ekiplerinin sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Odabaşı, ekiplerin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, vatandaşları buzlanma konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, kar yağışının ardından küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini sabahın erken saatlerinde ziyaret etti.

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Gölbaşı Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için sahada yoğun bir çalışma yürüttü. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, ilçe genelinde yolların, sokakların ve kaldırımların açık tutulması için aralıksız mesai yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise başta kaldırımlar olmak üzere okul çevreleri, camiler ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Sabahın erken saatlerinde saha ekibini ziyaret eden Odabaşı, özveriyle görev yapan personelin hazırlıklarını yerinde inceledi ve ekiplerin hangi bölgede çalışmaların yürütüleceği konusunda bilgi aldı. Odabaşı, karla mücadelede görev alan ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalıştığını vurguladı.

Odabaşı ziyaretinde, şöyle konuştu:

"Hava koşulları normale dönene kadar sahadayız"

"Ankara genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamasına, özellikle de kazalara ve mağduriyetlere yol açabilecek buzlanmalara karşı önlemlerimizi en üst seviyede aldık. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, soğuk hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor. Yollarımızın, sokaklarımızın ve kaldırımlarımızın açık kalması, öğrencilerimizin okullarına, hemşehrilerimizin işlerine güvenle gidebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kar yağışı ve buzlanma gibi doğal şartlar karşısında hazırlıklı olmak, hızlı ve etkili müdahale etmek büyük önem taşıyor. Bu noktada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, hava koşulları normale dönene kadar sahada olmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan da buzlanma riskine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum."

Odabaşı, hava koşullarına bağlı olarak karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini aktarırken mesaiye giden ekiplere boza ikram etti.

Kaynak: ANKA

