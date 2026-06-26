Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

26.06.2026 17:07  Güncelleme: 18:13
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İncek TEK İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki karne törenine katılarak öğrencilere kitap okuma, spor ve aileyle vakit geçirme tavsiyesinde bulundu. Yaz boyunca belediye olarak kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İncek TEK İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki karne törenine katılarak, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Odabaşı, çocuklara yaz tatilini verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu, belediye olarak yaz boyunca kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da İncek TEK İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilerin sevincini paylaştı. Törene ayrıca Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program, öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisiyle başladı. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti.

ÇOCUKLARA "KİTAP OKUYUN" TAVSİYESİ

Sınıfları gezen Başkan Odabaşı, öğrencilere bol bol kitap okumalarını, oyun oynamalarını, spor yapmalarını ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini tavsiye etti. Öğrencilerle sohbet eden Odabaşı, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerinin yeni eğitim öğretim yılına daha dinç ve motive başlamalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Karne programı kapsamında veliler ve öğretmenlerle de bir araya gelen Odabaşı, eğitim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Velilerle uzun süre sohbet eden Odabaşı, çocukların gelişiminde aile, okul ve yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"YAZ TATİLİNDE SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Yakup Odabaşı, eğitimin yalnızca okul sıralarında verilen bilgilerden ibaret olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün çocuklarımızın bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlamasının sevincini hep birlikte yaşadık. Karne, yalnızca notların yer aldığı bir belge değil; çocuklarımızın bir yıl boyunca gösterdiği emek, azim ve gayretin de bir göstergesidir. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onları fedakarca yetiştiren öğretmenlerimize ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür ediyorum. Şimdi çocuklarımız için dinlenme, eğlenme, yeni şeyler öğrenme ve kendilerini geliştirme zamanı. Yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını, doğayla iç içe vakit geçirmelerini ve teknolojiyi bilinçli kullanmalarını tavsiye ediyorum. En önemlisi ise çocuklarımızın çocukluklarını doyasıya yaşamalarıdır. Bizler de Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilini verimli ve keyifli geçirebilmeleri için kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika

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