Gölbaşı Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nde Öğretmenleri Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Odabaşı, ziyaret sırasında Öğretmenler Günü'nü kutlarken, hediye takdiminde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri okullarında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Odabaşı, sınıfları tek tek gezerken, öğretmenlere duyduğu saygı ve minnettarlığı dile getirdi. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Başkan Odabaşı, burada öğretmenlerle sohbet etti ve günün anısına hediye takdiminde bulundu. Başkan Yakup Odabaşı, öğretmenlerin fedakarlıklarıyla topluma yön veren bireyler yetiştirdiğini belirterek, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız"

Odabaşı, "İstedik ki okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Aslında öğretmenlerimizin her günü kutlanmaya değer ama bugün onlara adanmış özel bir gün. Bu vesileyle Öğretmenler Günü'nün hatırasını güzel bir şekilde yaşatmak istedik. İnşallah sağlıklı ve mutlu bir şekilde nice Öğretmenler Günü'ne erişirsiniz. Fedakarca görev yapıyorsunuz ve biz Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

Okul ziyareti sırasında Yakup Odabaşı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.