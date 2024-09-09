Gölbaşı Belediye Meclisi'nde SGK borçlarına karşılık arsa satışı veya takasına ret oyu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Meclisi'nde SGK borçlarına karşılık arsa satışı veya takasına ret oyu

Gölbaşı Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, belediyenin geçmiş dönem SGK borçlarına karşılık arsa satışı veya takasını öneren başkanlık yazısına MHP grubunun ret oyu kullanması tartışmalara neden oldu. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu karara tepki göstererek belediyenin varlıklarının peşkeş çekildiğini belirtti.

09.09.2024 11:34
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısında, belediyenin geçmiş dönem SGK borçlarına karşılık arsa satışı veya takasını öneren başkanlık yazısına MHP grubunun ret oyu kullanmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Geçen sene 2 bin 144 metre yere karşılık kaç tane arsa verdiniz? Ucu açık takas kararı aldınız. O zaman niye hassas olmadınız? Yüce mahkemede bunun hesabını vereceksiniz. Belediyenin varlıkları peşkeş çekilmiş, kamuoyu bunu duysun" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısının birinci oturumu, Başkan Yakup Odabaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin önceki dönemden kalma 369 milyon TL'lik SGK borçlarına karşılık, belediyeye ait Örencik-Virancık'ta bulunan arsaların satışı veya takasını içeren başkanlık yazısı, oylamaya sunuldu. Başkanlık yazısı, oy çokluğuyla gündeme alınırken, MHP grubu ret oyu kullanacağını açıkladı.

"En iyi rakamı bulmadan satmayız"

Bu karara tepki gösteren Başkan Odabaşı, mecliste daha öncede arsa satışı kararı alındığını ancak bir metre bile yer satılmadığını belirterek, "Satışları, zor şartlarda da olsa beklemeye aldık. Tabiri caizse dişimizi sıkıyoruz. Belediyemizin bir mülkü en iyi rakama şeffaf şekilde değerini bulsun diye bekliyoruz. Belediyeye ait bir şey en iyi rakamı bulmadığı sürece zaten satmayız. Sizler satın deseniz bile, Allah ömür verirse ben yine sattırmam. Bu konuda bizim hassasiyetimiz belli" diye konuştu.

"Belediyenin varlıkları peşkeş çekilmiş"

Başkan Odabaşı, MHP grubunun önceki dönemde ucu açık bir şekilde alınan arsa takası teklifini kabul ettiğini hatırlatarak "Geçen sene 2 bin 144 metre yereye karşılık kaç tana arsa verdiniz? Takas kararı aldınız. Ucu açık verdiniz takas kararını. O zaman niye hassas olmadınız. Yüce mahkemede bunun hesabını vereceksiniz. Belediyenin varlıkları peşkeş çekilmiş. Kamuoyu bunu duysun" ifadelerini kullandı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu geldi, maaşlara da haciz koydu"

Arsa takasının ve satışının gerçekleşmemesi durumunda, personelin maaşlarına haciz konulma ihtimalinin olduğunun altını çizen Başkan Odabaşı, "Siz bunu mu istiyorsunuz? Milletin kirası var, bakkala borcu var. Ben de derim ki milletime 'Ey milletim gelir belli, gider belli; Sosyal Güvenlik Kurumu geldi, maaşlara da haciz koydu. Ne yapabilirim" dedi.

Meclis toplantısında MHP grubunun ret oyu verdiği başkanlık yazısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Meclisi'nde SGK borçlarına karşılık arsa satışı veya takasına ret oyu - Son Dakika

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