Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan İçin Mucizeler Sirki Etkinliği Düzenliyor

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mucizeler Sirki'ni çocuklarla buluşturacak. Tüm çocukları etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Gelin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte Gölbaşı'nda bayramı doyasıya kutlayalım" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinlikler ile kutlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın çocuklara bayram hediyesi olan "Mucizeler Sirki", 23 Nisan Çarşamba günü Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda miniklerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında, Mucizeler Sirki ekibinin özel mini şov grubu tarafından sahne alacak. Lastik kızların etkileyici esneklik gösterileri, vince asılı hava kumaşı gösterileri, beş farklı şişme parkur alanında eğlence, bando eşliğinde üç kez gerçekleştirilecek. Saat 13.00-17.00 arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar ve aileleri keyifli bir gün yaşama fırsatı bulacak.

"Çocuklarımıza unutamayacakları bir bayram yaşatacağız"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tüm çocukları ve aileleri bu özel güne katılmaya davet ederek, "23 Nisan, sadece bir bayram değil. Çocuklarımıza armağan edilmiş en özel gündür. Bu yıl, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı bu anlamlı günü, Gölbaşı'nda çocuklarımız için unutulmaz bir şölene dönüştürüyoruz. Mucizeler Sirki ile çocuklarımızın hayal dünyasına renk katacak, onlara unutamayacakları bir bayram yaşatacağız. Tüm Gölbaşılı çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini bu güzel günde birlikte olmaya, bayram sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum. Gelin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte Gölbaşı'nda bayramı doyasıya kutlayalım" dedi.