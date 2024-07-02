Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda yenileme çalışmalarına devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, Atatürk Sahil Parkı'nda zemin iyileştirme ve ıslah çalışması yaparken, parktaki eski kamelyaları da öz kaynaklarıyla ürettiği yeni kamelyalarla değiştiriyor.

02.07.2024 09:25  Güncelleme: 11:12
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Atatürk Sahil Parkı'nda zemin iyileştirme ve ıslah çalışması yaparken, parktaki eski kamelyaları da öz kaynaklarıyla ürettiği yeni kamelyalarla değiştiriyor.

Ankara'nın en gözde parklarından olan Atatürk Sahil Parkı'nda, Gölbaşı Belediyesi yenileme çalışması başlattı. Parka gelen ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde zaman geçirmesi için zemin yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında zeminde biriken suyun göle ulaşması için kanal açılarak borular döşendi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri parkın genel bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Daha modern ve kullanışlı bir alana kavuşacak parkta yapılan çalışmalar sırasında alanın doğal dokusu korunuyor.

Atatürk Sahil Parkı'nın ilçenin en önemli rekreasyon alanlarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Yakup Odabaşı, şunları söyledi:

"Burada yapılan zemin iyileştirme ve ıslah çalışmaları ile vatandaşlarımızın parkımızda daha keyifli vakit geçirmesini hedefliyoruz. Zeminde biriken suyun kanallarla göle yönlendirilmesi, parkın daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Yenileme çalışmalarıyla, parkımızın doğal dokusunu korurken, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Parkımızda kullandığımız kent mobilyalarını ise belediyemizin bünyesindeki atölyelerde yapıyoruz. Amacımız, Atatürk Sahil Parkı'nı herkesin rahatça kullanabileceği, doğayla iç içe bir yaşam alanı haline getirmek. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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