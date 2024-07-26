Gölbaşı Belediyesi, Hallaçlı Mahallesi'nde köy içi imar çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi,, Hallaçlı Mahallesi'nde yapılması planlanan köy içi imar çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Gölbaşı Belediyesi, Hallaçlı Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan köy içi imar planıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Hallaçlı Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda yerleşim yerlerinde ve mezarlık alanlarında yapılacak değişiklikler şeffaf belediyecilik gereği vatandaşlara anlatıldı.

Yetkililer tarafından, köy içi imar çalışmasının yakında meclise sunulacağı belirtirken, daha sonra parselasyon işlemlerine başlanacağı, vatandaşların tapularına kavuşacağı aktarıldı.

"El ele vererek Gölbaşı'mızı geliştireceğiz"

İmar çalışmalarıyla ilgili konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "2009-2014 yılları arasında olduğu gibi bu dönemde de şeffaf belediyecilik anlayışıyla ilerleyeceğiz. Yapacağımız çalışmalarda ortak akıl ve istişare kültürüyle adımlar atacağız. Hallaçlı mahallemizde de bu anlayışla vatandaşımızla buluştuk. Köy içi imar planı çalışmalarıyla ilgili vatandaşlarımıza bilgi aktardık. Hemşehrilerimiz yapılan planları görsün istiyoruz. Doğru olduğuna inandıklarımızı vatandaşlarımıza sunuyoruz. Çünkü vatandaşlarımızı ailemin bir parçası olarak görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da insanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünerek adım atıyoruz. Projelerimizi o göre hazırlıyor, hayata geçiriyoruz. Tüm mahallelerimizin gelişimi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hep birlikte çalışacağız, el ele vererek Gölbaşı'mızı geliştireceğiz" dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.