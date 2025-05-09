Gölbaşı Belediyesi Karabuğday Ekim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Karabuğday Ekim Çalışmalarına Başladı

Gölbaşı Belediyesi, çiftçilere yeni bir ekonomik değer sunmak amacıyla karabuğday ekim etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, karabuğdayın verimsiz arazilerde bile yetişebileceğini ve çiftçilere ek gelir sağlayacağını belirtti.

09.05.2025 10:40
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, çiftçiler için yeni bir ekonomik değer oluşturmak amacıyla karabuğday ekim çalışmalarını başlattı. Düzenlenen etkinlikte karabuğday tohumlarını toprakla buluşturan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Karabuğday, verimsiz veya nadasa bırakılan arazilerde bile rahatlıkla yetiştirilebilir. Bu da çiftçilerimiz için ek gelir demek. Ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılabilmesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize avantaj sağlayacaktır" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, çiftçiler için yeni bir ekonomik değer oluşturmak amacıyla karabuğday ekimine öncülük etmeye başladı. Bu kapsamda Ballıkpınar'da bulunan Gölbaşı Belediyesi Tarımsal Ürün Yetiştirme Alanı'nda "Karabuğday Ekim Etkinliği" düzenlendi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetlerden Sorumlu Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ruhi Bedir, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erşan, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Yiğit, ilçe protokolü, meclis üyeleri, il hemşehri derneği başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, buğdaygiller familyasından olmayan ve gluten içermeyen özelliğiyle çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı olan karabuğday tohumları, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından toprakla buluşturuldu.

"Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize avantaj sağlayacaktır"

Karabuğdayın Gölbaşı tarımına yeni bir soluk getireceğini belirten Başkan Odabaşı, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Karabuğdayın kuraklığa dayanıklı, düşük maliyetli ve organik tarıma uygun bir ürün olduğunu belirten Odabaşı, "Kısa sürede hasat edilebilmesi ve her türlü toprakta yetişebilmesi, karabuğdayı ilçe tarımı için stratejik bir ürün haline getiriyor. Ayrıca nadasa bırakılan arazilerde de ekilebilir, toprağı iyileştirir ve arıcılığa büyük katkı sağlar. Karabuğday, verimsiz veya nadasa bırakılan arazilerde bile rahatlıkla yetiştirilebilir. Bu da çiftçilerimiz için ek gelir demek. Ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılabilmesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize avantaj sağlayacaktır" dedi.

"Gölbaşı'nda marka değeri yaratmasını hedefliyoruz"

Belediye olarak çiftçilere teknik destek sağlayacaklarını ve karabuğdayın yaygınlaşması için çalışacaklarını ifade eden Odabaşı, "Bu ürünün Gölbaşı'nda marka değeri yaratmasını hedefliyoruz. Emeği geçen tüm teknik ekibimize, çiftçilerimize ve bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu adım, ilçemiz tarımı için yeni bir dönüm noktası olur" diye konuştu.

Ahmet Mekin Tüzün de ABB olarak tarımı milli mesele olarak gördüklerini, yerel yönetimlerle birlikte karabuğdayın yaygınlaşması için gerekli tüm desteği vereceklerini belirtti.

Program sonunda katılımcılara karabuğdaydan yapılmış ürünler ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Karabuğday Ekim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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