Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadeleye Teyakkuzda - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadeleye Teyakkuzda

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Gölbaşı Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ekiplerle iletişim halindeydi ve vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

20.02.2025 16:50  Güncelleme: 19:24
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından teyakkuza geçti. Vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyu mesai yapan ekipler, araçlarla küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, görev yapan personel ile iletişime geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Gölbaşı Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Kış aylarının başından itibaren hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kar yağışıyla birlikte sahaya indi. Vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyu mesai yapan ekipler araçlarla küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin koordinasyonunu ise Belediye Başkanı Yakup Odabaşı sağladı. Gece boyu ekiplerle birlikte mesai yapan Başkan Odabaşı, görev yapan personelle iletişime geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksamaların olduğu yerlere ise ek araçlar ve personel yönlendirildi. Ekipleri ayrıca Ankara Çevre Yolu'nda yapılan çalışmalara destek verdi.

"Vatandaşlarımızdan buzlanmaya karşı tedbirli hareket etmelerini rica ediyorum"

Başkan Odabaşı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kar yağışı başladığı andan itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yakından takip ettik. Yolların, hastane ve okul güzergahlarının açık tutulmasına öncelik verdik. Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarının aksamaması, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını, buzlanmaya karşı tedbirli hareket etmelerini rica ediyorum. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Karla mücadeleye ekiplerin her zaman hazır olduğunu belirten Başkan Odabaşı, vatandaşların olası talepleri için belediyenin çağrı merkezine ulaşabileceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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