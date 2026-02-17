Gölbaşı Belediyesi'nden Camilerde Ramazan Ayı Öncesi Detaylı Temizlik

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında camilerin iç mekanları detaylı şekilde temizlenirken, halılar gül suyuyla yıkandı; mihrap, minber, kürsü, ayakkabılıklar, kapı ve pencereler dezenfekte edildi. Şadırvan, abdesthane ve cami avlularında da temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi, ramazan ayına günler kala ilçe genelindeki camilerde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların ibadetlerini hijyenik, ferah ve manevi atmosfere uygun bir ortamda yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, modern ekipmanlar ve özenli uygulamalarla tamamlandı.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda camilerin iç mekanları buhar makineleri kullanılarak detaylı şekilde temizlendi. Özellikle, halılar hem hijyenin hem de hoş kokunun sağlanması amacıyla gül suyuyla yıkanarak ibadete hazır hale getirildi. Bunun yanı sıra mihrap, minber, kürsü, ayakkabılıklar, kapı ve pencereler dezenfekte edildi; şadırvanlar, abdesthaneler ve cami avlularında da kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

"Ramazan'ın manevi iklimine yakışır bir ortam oluşturduk"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi huzur ayı olduğuna vurgu yaparak, "Ramazan ayı, gönüllerin arındığı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Bizler de bu mübarek ay öncesinde vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Buhar makineleriyle en ince ayrıntısına kadar yapılan temizliklerin ardından halılarımızı gül suyuyla yıkayarak hem hijyenik hem de Ramazan'ın manevi iklimine yakışır bir ortam oluşturduk. Camilerimiz bizim ortak değerimizdir. Bu anlayışla ilçemizin dört bir yanında ibadethanelerimizin bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Odabaşı, ilçe genelindeki ibadethanelere yönelik temizlik ve bakım çalışmalarının yıl boyunca periyodik olarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.