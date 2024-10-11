Gölbaşı Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pilates Etkinliği

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi kurslarında göreve yapan kadın antrenörler, meme kanserine dikkati çekmek için Atatürk Sahil Parkı ve teknede "Farkındayız, birlikteyiz, güçlüyüz" sloganıyla pilates yaptı.

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın antrenörler, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Farkındayız, birlikteyiz, güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, Atatürk Sahil Parkı ve teknede pilates yaptı. Etkinlikte, hem sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek hem de kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Başkan Yakup Odabaşı, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Sağlıklı ve mutlu bireylerin bir arada olduğu Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz"

"Gölbaşı Belediyesi olarak, sadece altyapı ve hizmet alanında değil, vatandaşlarımızın sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik her adımı önemsiyoruz. Bugün burada bir araya gelen antrenörlerimiz, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını topluma yaymak ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla önemli bir mesaj verdi. Meme kanserinin, özellikle kadınlarımızı tehdit eden ve erken teşhisle önlenebilecek bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Belediye olarak, kadınlarımıza her türlü desteği vermeye ve bu tür anlamlı etkinlikleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Gölbaşı'nı sadece bir yaşam alanı değil, sağlıklı ve mutlu bireylerin bir arada olduğu güçlü bir topluluk haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlerimizin bu farkındalığı yaymak için gösterdikleri çabayı takdirle karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum."

Odabaşı, meme kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmanın her kesimin sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Herkesi, sağlık taramalarını ihmal etmemeye ve çevresindekilere bu konuda destek olmaya davet ediyorum" dedi.