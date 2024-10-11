Gölbaşı Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pilates Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölbaşı Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pilates Etkinliği

Gölbaşı Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla kadın antrenörler eşliğinde 'Farkındayız, birlikteyiz, güçlüyüz' sloganıyla pilates etkinliği düzenledi. Etkinlik, sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve erken teşhis vurgusu yapmayı amaçladı.

11.10.2024 10:26  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi kurslarında göreve yapan kadın antrenörler, meme kanserine dikkati çekmek için Atatürk Sahil Parkı ve teknede "Farkındayız, birlikteyiz, güçlüyüz" sloganıyla pilates yaptı.

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın antrenörler, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Farkındayız, birlikteyiz, güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, Atatürk Sahil Parkı ve teknede pilates yaptı. Etkinlikte, hem sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek hem de kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Başkan Yakup Odabaşı, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Sağlıklı ve mutlu bireylerin bir arada olduğu Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz"

"Gölbaşı Belediyesi olarak, sadece altyapı ve hizmet alanında değil, vatandaşlarımızın sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik her adımı önemsiyoruz. Bugün burada bir araya gelen antrenörlerimiz, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını topluma yaymak ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla önemli bir mesaj verdi. Meme kanserinin, özellikle kadınlarımızı tehdit eden ve erken teşhisle önlenebilecek bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Belediye olarak, kadınlarımıza her türlü desteği vermeye ve bu tür anlamlı etkinlikleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Gölbaşı'nı sadece bir yaşam alanı değil, sağlıklı ve mutlu bireylerin bir arada olduğu güçlü bir topluluk haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlerimizin bu farkındalığı yaymak için gösterdikleri çabayı takdirle karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum."

Odabaşı, meme kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmanın her kesimin sorumluluğu olduğunun altını çizerek, "Herkesi, sağlık taramalarını ihmal etmemeye ve çevresindekilere bu konuda destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Meme Kanseri, Etkinlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pilates Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:14:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pilates Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.