Gölbaşı Belediyesi'nden Mimarlar Odası ile İş Birliği Protokolü

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile teknik iş birliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Mimarlar Odası'nın mesleki birikimi, bizim hizmet anlayışımızla birleştiğinde, ortaya çıkacak projelerin Gölbaşı halkına uzun vadeli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliğiyle, sadece binalar değil, aidiyet duygusu yüksek, yaşanabilir, estetik ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi ile önemli bir protokole imza attı. Gölbaşı'nın sağlıklı kentleşmesine, nitelikli yapılaşmasına ve kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesine yönelik imzalanan iş birliği protokolü törenine, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz, şube yöneticileri, teknik personel katıldı. İmzalanan protokol kapsamında kentsel gelişimin bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun şekilde yürütülmesi, mimarlık mesleğinin gereklerine uygun bir planlama anlayışının benimsenmesi ve Gölbaşı'nın geleceğini şekillendirecek projelere ortak akılla yön verilmesi hedefleniyor.

"Yaşanabilir, estetik ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz"

Başkan Yakup Odabaşı, ilçenin gelişmesinde iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Gölbaşı'nı geleceğe hazırlarken bilimin, uzmanlığın ve katılımcı anlayışın rehberliğinde hareket etmeye kararlıyız. Gölbaşı, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla Ankara'nın en kıymetli ilçelerinden biridir. Bu zenginliği koruyarak, çağdaş bir şehircilik anlayışıyla geliştirmek önceliğimizdir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile imzaladığımız bu protokol, teknik bir iş birliğinin çok ötesinde, kentimizin kimliğini birlikte inşa etme iradesinin bir göstergesidir. Mimarlar Odası'nın mesleki birikimi, bizim hizmet anlayışımızla birleştiğinde, ortaya çıkacak projelerin Gölbaşı halkına uzun vadeli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş birliğiyle, sadece binalar değil, aidiyet duygusu yüksek, yaşanabilir, estetik ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz."

Törende, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz da yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gölbaşı'nın sürdürülebilir bir kent modeli olması yolunda atılan bu adım örnek teşkil edecektir. Belediyemizle birlikte önemli projelere imza atacağız" dedi.