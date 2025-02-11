Gölbaşı Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı

Ankara İtfaiyesi eğitmenleri tarafından Gölbaşı Belediyesi'nde düzenlenen yangın tatbikatında, personellere yangın çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve yangın güvenliği konusunda bilgi verildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tatbikatın önemine değinerek, doğru müdahalenin hayati olduğunu vurguladı.

11.02.2025 13:43  Güncelleme: 14:16
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(ANKARA) - Ankara İtfaiyesi'nde görevli eğitmenler tarafından Gölbaşı Belediyesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata katılan personele, yangının çıkış nedenlerinden nasıl müdahale edilmesi gerektiğine kadar birçok konuda bilgi aktarıldı.

Gölbaşı Belediyesi, personelinin acil durumlara karşı bilinçlenmesi ve olası afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitimleri aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede personele yönelik merkez binada yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ankara İtfaiyesi'nde görevli uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, yangınların çıkış nedenleri, söndürme yöntemleri, yangın çıkmaması için alınması gereken önlemler, yangın sırasında yapılması gerekenler gibi birçok konu detaylı bir şekilde anlatıldı.

Tatbikatta, yangın tüpü kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat sırasında belediye personeli yangın söndürme konusunda öğrendiklerini pratik yaparak pekiştirme fırsatı buldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yangınlarda doğru müdahaleyi yapmak hayati önem taşır"

" Bolu'da yaşanan yangın ciğerlerimizi yaktı. O yangın, bir kez daha alınacak tedbirlerin ve bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve olası afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangın gibi beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalındığında, doğru müdahaleyi yapmak hayati önem taşır. Bu nedenle, yangınla mücadelede teorik bilginin yanı sıra pratik eğitimin de büyük rol oynadığına inanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla, personelimizin yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini deneyimleyerek öğrenmesini sağladık. Herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak adına bu tür tatbikatları düzenlemeye devam edeceğiz."

Yangın sırasında soğukkanlılığın ve doğru müdahalenin önemine işaret eden uzmanlar, alınacak önlemlerle yangın riskinin en aza indirilebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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