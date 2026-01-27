Gölbaşılı Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Doyasıya Eğleniyor

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler devam ediyor. Etkinliklere çocukların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Amacımız; çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onlara unutamayacakları bir tatil yaşatmak" dedi.

Odabaşı'nın talimatlarıyla yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimine katkı sağlanması amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı hazırlandı. 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'ndaki faaliyetler ücretsiz hale getirilirken, eğlence ve sürprizlerle dolu Çocuk Şenliği çocuklarla buluştu. Çocuklar her iki etkinliğine de yoğun ilgi gösterirken, programların yapıldığı iki merkez de dolup taştı.

Buz pateni ve tırmanma salonu ücretsiz hizmet veriyor

Etkinlikler kapsamında 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 1 Şubat Pazar gününe kadar 6–18 yaş aralığındaki çocuklara her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Eğlence ve heyecanın buluştuğu buz pateni ve tırmanma alanlarından yararlanmak isteyen çocukların 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu oluşturması gerekecek.

Çocuk şenliği büyük bir coşkuyla devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği Çocuk Şenliği'nde ise büyük bir coşku yaşanıyor. Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlik, her gün 13.00–17.00 saatleri arasında çocukları ağırlıyor.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birbirinden renkli sanat atölyeleri düzenleniyor. Mangala, 3 taş–9 taş oyunları, kule oyunu, el–ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi aktivitelerle çocuklar doyasıya eğleniyor.

Gösterilerle unutulmaz anlar yaşanıyor

Çocuk şenliğinde sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor. Etkinlik alanında ayrıca çocuklara ikramlarda bulunuyor.

Odabaşı, yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğunu her zaman öncelik olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyonumuz"

"Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın evde ekran başında vakit geçirmek yerine; sporla, sanatla ve sosyal etkinliklerle buluşmasını istedik. Sanatla iç içe büyüyen, spor yapan, birlikte üretmeyi ve paylaşmayı öğrenen çocuklar; yarının özgüvenli, üretken ve mutlu bireyleri olacaktır. Bizim temel hedefimiz de tam olarak budur. Gölbaşı Belediyesi olarak sadece bugünü değil, yarını da planlıyor; çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Onların yüzündeki tebessüm, enerji ve mutluluk bizim en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin memnuniyeti ve ilçemizde hissedilen bu güzel enerji doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu güzel tatil coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Gölbaşı'nda çocukların mutlu olduğu, ailelerin huzurla yaşadığı bir kent anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz."