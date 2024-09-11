Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak adına vatandaşın hizmetine sunduğu otobüs seferlerinin saatlerinde güncelleme yaptı.
Gölbaşı Belediyesi, otobüs sefer saatlerini güncelledi. Özellikle eğitim döneminin başlamasıyla birlikte oluşan trafik yoğunluğunda kendi araçlarını kullanmak istemeyen vatandaş ve okullarına ulaşımda zorluk yaşan öğrencilere, rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunan hizmet, sabah seferleri ve akşam seferleri olmak üzere iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirlenen duraklarda, açıklanan saatlerde hareket edecek otobüsleri kullanabilecek.
Belediye tarafından ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan otobüslerin temizliği ise, hijyen kurallarına uygun şekilde belediye personeli tarafından günlük olarak gerçekleştirilecek.
Gölbaşı Belediyesi otobüs seferleri aşağıda belirtildiği şekilde:
Sabah seferleri
08.00 - SEÇ Market (Gaffar Okkan Cd.) - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi'ne
08.00 - Halk Kütüphanesi - Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi
08.20 - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi
08.20 - Halk Kütüphanesi-Sağlık Lisesi (Gevher Nesibe)
08.30 - Halk Kütüphanesi - Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akşam seferleri
15.30 - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi
15.40 - Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi
16.00 - Sağlık Lisesi (Gevher Nesibe) - Halk Kütüphanesi
16.20 - Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi
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