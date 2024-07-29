Gölbaşı Belediyesi Personeline Vektörlerle Mücadele Semineri Düzenlendi

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda; Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü personeli için "vektörlerle mücadele" semineri düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi personeline yönelik düzenlenen seminere Ziraat Mühendisi Özkan Çakmakoğlu konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, vektörle mücadele sırasında müdürlükler arasında koordineli çalışmanın önemi vurgulanarak, bu mücadelenin bir ekip işi olduğu belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seminerle ilgili şunları söyledi:

"Bilgili personel başarılı sonuç demektir"

"Vektörle mücadele, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Belediyemiz, bu konuda tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlamak için çalışıyor. İlgili birimlerimizin koordineli bir şekilde çalışması, sahada etkin bir mücadele yürütmesi ve başarılı sonuçlar elde etmesi için de eğitimlerimiz devam ediyor. Çünkü bilgili personel başarılı sonuç demektir. Ekiplerimiz gece gündüz sahada, ekolojik dengeye zarar vermeyen ilaçlarla sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadelemiz aralıksız sürecek."