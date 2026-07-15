Gölbaşı'nda 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda 15 Temmuz anma programı

Gölbaşı\'nda 15 Temmuz anma programı
15.07.2026 16:06
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Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa kaymakam, belediye başkanı, şehit yakınları ve gaziler katıldı; konuşmalar, mehteran gösterisi ve kan bağışı etkinlikleri yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10'uncu yılı kapsamında anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Merkez Camii müezzinleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Rüstemoğlu, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Terör örgütü FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarak darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Rüstemoğlu, darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin kararlı duruşu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatı'nın mücadelesi sayesinde bertaraf edildiğini kaydetti.

Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Rüstemoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Odabaşı, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği cesaret ve vatan sevgisinin hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirerek, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan bağımsızlık mücadelesinin aynı inanç ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından mehteran takımı ile seymenler gösteri gerçekleştirdi.

Programlar kapsamında ayrıca, öğle namazı öncesi Gölbaşı'ndaki camilerde mevlit okundu, hatim duası yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayrıca, Atatürk Sahil Parkı'nda Türk Kızılay tarafından kan bağışı programı düzenlendi, gün içerisinde şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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