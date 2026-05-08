Gölbaşı Belediyesi, 190 Bin Ata Tohumunu Vatandaşlara Dağıttı

08.05.2026 15:25  Güncelleme: 16:19
Gölbaşı Belediyesi, yerel tarımı desteklemek ve ata tohumlarını korumak amacıyla 190 bin fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ata tohumlarının korunmasının kültürel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi seralarında ata tohumlarından üretilen 190 bin fide vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ata tohumlarının korunmasının geleceğe bırakılan en değerli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Gölbaşı Belediyesi, yerel tarımı desteklemek ve ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.  Belediye Başkanı Yakup Odabaşı öncülüğünde "Yeşil Bir Gölbaşı İçin" sloganıyla sürdürülen çevre ve tarım odaklı projeler kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretilen ata tohumu fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında özenle yetiştirilen toplam 190 bin domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi vatandaşlara verildi. Dağıtımı yapılan fide setlerinde 6 domates, 2 biber, 2 patlıcan ve 2 salatalık fidesi olmak üzere toplam 12 fide yer aldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da alanda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, fideleri teslim etti.

ODABAŞI, ATA TOHUMLARININ ÖNEMİNİ ANLATTI

Odabaşı, ata tohumlarının korunmasının yalnızca tarımsal değil aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Toprakla bağı güçlü olan toplumlar geleceğe daha güvenle bakar. Ata tohumları bizim geçmişimizden gelen en kıymetli miraslarımızdan biridir. Bu tohumlar sadece bir ürün değil; kültürümüzü, üretim alışkanlıklarımızı ve bereketimizi temsil ediyor. Bugün dağıttığımız fidelerle vatandaşlarımızın balkonlarında, bahçelerinde yeniden üretime katkı sunmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın toprağı tanımasını, üretmenin değerini öğrenmesini istiyoruz. 'Yeşil Bir Gölbaşı İçin' anlayışıyla çevreye duyarlı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Hem üreticimizi hem vatandaşımızı destekleyen projelerle Gölbaşı'nda tarımsal farkındalığı büyütmeye devam edeceğiz. Ata tohumlarını yaşatmak, geleceğe nefes olmaktır. Bu mirası hep birlikte koruyacağız."

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen fide dağıtımı etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: ANKA

Belediye, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

