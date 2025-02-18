Gölbaşı\'nda Fahiş Fiyat Denetimi

Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimler kapsamında satışı yapılan ürünlerin fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla, ekipler tarafından haftada iki gün rutin olarak yaklaşık 320 kalem ürünün fiyat tespiti gerçekleştirildi.???????