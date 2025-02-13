Gölbaşı'nda Memurlara Yüzde 60 Zam ve Kurban Bayramı'nda Yüzde 100 Ek Ödeme

Güncel

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, belediyede çalışan memurların sosyal denge ücretlerine yüzde 60 zam yapıldığını açıkladı. Odabaşı, ayrıca Kurban Bayramı'nda ücretlerin yüzde 100 zamlı olarak yatırılacağını aktardı.

Başkan Odabaşı, işçilerle imzalanan toplu sözleşmenin ardından bir müjdeyi de belediyede çalışan memurlarla paylaştı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıyla Odabaşı, memurların sosyal denge ücretlerine yapılan zammı açıkladı. Belediyenin tüm imkanlarını zorladıklarını, en iyi zammı yapabilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Odabaşı, sosyal denge ücretlerine yapılan zammı yüzde 60 olarak duyurdu.

Memurlardan gelen talebi de geri çevirmeyen Odabaşı, Kurban Bayramı'nda sosyal denge ücretlerine yapılan zammın yüzde 100 oranında yatırılacağını belirtti.

Gelecek süreçte daha iyi zamlarla çalışanlarıyla buluşacağının altını çizen Odabaşı, şunları kaydetti:

"Yakup Odabaşı çalışanı için elinden gelen her şeyi yapar"

"Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Kurumlarımızın da durumu ortada. Özellikle seçimden sonra göreve geldiğimizde gördüğüm tablo karşısında biraz fazla şaşırdım. Beklediğimizden biraz daha fazla sıkıntılarla karşılaştık. Buna nasıl çözüm üretiriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizi ayakta durdurmaya çalışıyoruz. Belediyeler sosyal bir yapı yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğiz, diğer taraftan da gelir gider dengesini gözeterek hizmet etmeliyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne daha iyiyiz. İşçilerimize verebileceğimiz en iyi maaşı verdik. Memurumuza da katkı vermek istiyoruz. Bugüne kadar gücümüz yoktu ancak artık destek vereceğiz. İşçimizin ve memurumuzun mutlu bir şekilde işini yapmasını istiyoruz. Çoluğuna çocuğuna helalinden ekmek götürsün diye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda en son ne yapabiliriz diye uğraştık. Ama şunu biliyorsunuz; 'Yakup Odabaşı çalışanı için elinden gelen her şeyi yapar.' İnşallah yapılan bu zamdan memnun olursunuz. Sizlerin emeği belki daha fazlasını hak ediyor ama inanın candan bunu yapabiliyoruz."