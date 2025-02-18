Gölbaşı\'nda Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Yeşilova İlkokulu'ndaki öğrencilere, "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında seminer verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kurallarına uyma bilinci, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi ile trafik ve çevre konulu trafik eğitimi verildi.

Program sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.