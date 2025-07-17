Gölbaşı'nda Su Boru Hattında Patlama

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak ana su boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte su, metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Patlamanın ardından ASKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Onarım çalışmalarının kısa sürede başlatılacağı bildirildi.
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