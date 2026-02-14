Gölbaşı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Gölbaşı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı\'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
14.02.2026 20:29
Adıyaman Gölbaşı'nda sel sonrası temizlik ekipleri çalışmalara başladı. Belediye başkanı açıklama yaptı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selin ardından belediye ekipleri sahada çalışma başlattı. Sel suları nedeniyle bölgedeki çamurun temizlenmesi için çalışmalar devam ederken, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

İskender Yıldırım, selin ardından ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, "Dün akşam ilçemizi etkisi altına alan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle ekiplerimiz tüm gücüyle sahada çalışmaktadır. İlçemizi normale döndürmek için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve yaraları birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

Kaynak: DHA

Adıyaman Gölbaşı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
