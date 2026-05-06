Gölbaşı'nda Uçurtma Şenliği Coşkusu

06.05.2026 03:33
23 Nisan Bayramı kapsamında Gölbaşı'nda yoğun katılımlı uçurtma şenliği ve çocuk etkinlikleri yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Uçurtma Şenliği ve Çocuk Etkinlikleri Programı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eymir Mahallesi'ndeki Park Eymir Toplu Yapı bölgesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar çeşitli aktivitelerle bayram coşkusu yaşadı.

Program kapsamında uçurtma şenliği, çocuk oyunları, yarışmalar ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Alanda kurulan stantlarda çocuklara ve ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Park Eymir Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güneş, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün önemine vurgu yaparak, çocukların birlik ve beraberlik içinde, eğlenerek bayramı kutlamalarının kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Daha önce satranç turnuvası gerçekleştirildiğini, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmayı amaçladıklarını belirten Güneş, programa katkı sunan kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra TOKİ konutlarında oturan site sakinleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, önceki dönem Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edilirken, program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

