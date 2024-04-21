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Gölbaşı'nda yamaç paraşütü etkinliği büyük ilgi gördü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesi yürüyüş yolu doğa parkında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde Adıyaman Yamaç Paraşütü Kulübüne bağlı 18 sporcunun katılımıyla gerçekleştirirken kutlamalarda Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman ve vatandaşlar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde uçtu.

Yapılan program ile ilgili olarak konuşan Kaymakam Seyhan, "Çok güzel bir uçuş oldu. Hocalarımızın emeğine sağlık çok güzel bir etkinlik oldu. Gölbaşı ilçemiz zaten doğa harikası bir yer bizde yamaç paraşütü yaptık. Vatandaşlarımızda çok yoğun bir teveccüh gösterdi. İnşallah bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu depremin etkisinden İvedi bir şekilde hızlı bir şekilde etkisinden çıkacağız. Uçmak çok keyifli İlk defa yamaç paraşütü yaptım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Yamaç Paraşütü Kulübünden Burhan Karcı ise konuşmasında, "18 kişilik sporcu Grubu ile Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katıldık. Çok güzel bir gün hava çok güzel yaklaşık 18 sporcu ile bu etkinliği icra etmeye çalıştık. İlerleyen günlerde daha kapsamlı yarışmalarda birlikte olacağız" dedi.

Yapılan etkinlikleri ilgiyle takip eden vatandaşlar ise bu tür etkinliklerin devamı etmesini istediler.