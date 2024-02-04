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Gölcük Tabiat Parkı'nda Yarıyıl Tatilinde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı'nda Yarıyıl Tatilinde Yoğunluk Devam Ediyor

Gölcük Tabiat Parkı\'nda Yarıyıl Tatilinde Yoğunluk Devam Ediyor

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekti. Bazıları ise şambrel ve kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi. Ancak gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışanlar uyarıldı.

04.02.2024 14:03
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Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil bölgeleri arasında yer aldı.

Yarıyıl tatilinin son gününde Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

Bazı ziyaretçiler de göl çevresindeki yamaçlardan, şambrel ve kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışanlar, görevliler tarafından uyarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gölcük Tabiat Parkı'nda Yarıyıl Tatilinde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika
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