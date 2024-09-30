Gölcük\'te Kumar Denetimi: 3 Kişiye Ceza

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Gölcük'teki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uyguladı, 3 bin 200 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen M.Ö. hakkında ise adli işlem yapıldı.