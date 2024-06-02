Gölcük'te motosiklet denetimi: 27 kişiye ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölcük'te motosiklet denetimi: 27 kişiye ceza

Gölcük\'te motosiklet denetimi: 27 kişiye ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine motosikletlilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamada 150 motosiklet kontrol edildi. Çalışma kapsamında abartı egzoz kullanan, kasksız ve plakasız motosiklet süren 27 kişiye para cezası uygulandı.

02.06.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine motosikletlilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Trafik ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamada 150 motosiklet kontrol edildi.

Çalışma kapsamında abartı egzoz kullanan, kasksız ve plakasız motosiklet süren 27 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Kocaeli, trafik, Gölcük, Güvenlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'te motosiklet denetimi: 27 kişiye ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:41 İstanbul Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
13:53 Mourinho, Bellingham ile Fenerbahçe hakkında konuştu Mourinho, Bellingham ile Fenerbahçe hakkında konuştu
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 13:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te motosiklet denetimi: 27 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement