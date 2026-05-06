Gölcük'te motosiklet-kamyonet kazasında 2 yaralı

06.05.2026 20:27
Kocaeli Gölcük'te motosiklet ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kavşakta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazda 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin kamera kaydı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 41 ARV 322 plakalı motosiklet, F.B. yönetimindeki 41 BBB 611 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki A.D. ve M.S.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavileri sonrası Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

