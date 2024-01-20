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Gölcük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Gölcük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün sağlık durumu ise iyi.

Gölcük\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
20.01.2024 - 02:29,
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet, Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde M.İ.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüleri M.K. ile M.İ.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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