Gölcük'te Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Gölcük'te Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı

Gölcük\'te Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet önce taksi durağı tabelasına ardından da yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

10.02.2024 15:33
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

D-130 kara yolunun iskele yolu ışıklar mevkisinde Mehmet V'nin kullandığı 67 ACJ 074 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi durağına ait tabelaya çarptı.

Daha sonra savrulan motosiklet, yol kenarında yürüyen İsmail Z'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İsmail Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gölcük'te Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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