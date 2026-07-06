Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Ş.Ş. idaresindeki 54 AKV 631 plakalı otomobil, Yüzbaşılar Mahallesi 3129. Sokak'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir apartmanın boşluğuna devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Ş.Ş. ile araçtaki Y.T.Z. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Otomobil Apartman Boşluğuna Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?