Gölcük\'te Yeğeni Tarafından Katledilen İbrahim Kara Toprağa Verildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı yeğeni Enes Kara (33) tarafından pala ile öldürülen İbrahim Kara (55), toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Enes Kara ile dayısı İbrahim Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan arbedede Enes Kara, yanındaki palayla İbrahim Kara'yı yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Kara'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Enes Kara Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, İbrahim Kara'nın cenazesi, bugün Gölcük ilçesindeki Kavaklı Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası Kara'nın cenazesi, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.