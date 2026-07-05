Göle'de Süt Aracı Çocuk Canını Aldı - Son Dakika
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Göle'de Süt Aracı Çocuk Canını Aldı

05.07.2026 22:42
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Ardahan'ın Göle ilçesinde geri manevra yapan süt aracı, 3 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne sebep oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde geri manevra yapan süt toplama aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Filizli köyündeki bir mandıraya Burak Atalay idaresindeki 08 YC 213 plakalı ait süt toplama aracı, geri manevra yaptığı sırada sürücünün fark edemediği 3 yaşındaki R.R.Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.R.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

R.R.Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ardahan, Güncel, Yaşam, Çocuk, Göle, Kaza, Son Dakika

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