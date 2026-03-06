Gölhisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Gölhisar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

06.03.2026 12:40
Burdur Gölhisar'da motosiklet kamyonetle çarpıştı, sürücü Goncagül Kara hayatını kaybetti.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara (22), hayatını kaybetti.

Kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın kullandığı 42 AAR 33 plakalı motosiklet ile M.E. yönetimindeki 07 BRE 815 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, bugün Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde toprağa verilecek.

KAZA ANI KAMERADA

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara'nın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta bekleyen kamyonetin yeşil ışığın yanmasının ardından hareket ettiği, yolun karşısına geçmek üzere olduğu sırada ise motosikletin kamyonetin ön kısmına yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: DHA

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
