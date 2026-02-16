Gölköy Barajı\'nda Su Seviyesi Yükseliyor

BOLU'da kentin içme suyu ve tarım arazilerinin sulanması ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde, kar sularının erimesiyle su seviyesi son 2 günde 13 santim yükselirken, doluluk seviyesi ise yüzde 75'e ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacı ile Bolu havzasındaki yaklaşık 11 bin hektarlık tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Gölköy Baraj Gölü'nün su seviyesi, her geçen gün artıyor. Abant ve Mudurnu havzasındaki 2 ayrı kaynaktan beslenen gölde su seviyesi son 2 günde eriyen kar suları ve yağmurla birlikte 13 santim yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 80 doluluk oranına sahip olan gölde, su seviyesi yüzde 75 doluluk oranına ulaştı. Göldeki su seviyesinin artış göstermesiyle 1 ayda yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, yaz döneminde Gölköy'de su seviyesi yüzde 19'lara düşmüştü. Bolu Belediyesi'ne kentin içme suyu ihtiyacı için göldeki suyun yüzde 33'ü tahsis edilirken, haziran ayından itibaren de üreticilerin tarlalarını sulamaları için suyun kullanımına izin verilecek.