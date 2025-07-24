Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Gölpazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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