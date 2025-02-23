Gömeç Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması başlattı.
Belediye bünyesindeki temizlik ekipleri, cami halılarında kapsamlı yıkama işlemi gerçekleştirdi.
Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ramazan ayının manevi olarak en özel zamanlardan olduğunu belirterek, "Bu anlamda hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda eda edebilmesi için camilerimizi daha hijyen ve sağlıklı koşullara kavuşturmaya çalışıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Gömeç'te Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor - Son Dakika
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