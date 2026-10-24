Gömeç'te kadınlara aile içi iletişim, annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gömeç'te kadınlara aile içi iletişim, annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gömeç\'te kadınlara aile içi iletişim, annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gömeç'te kadınlara aile içi iletişim semineri verildi; psikolog Arife Şimşek aile bağlarının güçlendirilmesini anlattı. İmam Hatip Ortaokulunda ise NARKOLOG Projesi kapsamında annelere uyuşturucuyla mücadele ve çocukları koruma bilgilendirmesi yapıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, kadınlara yönelik aile içi iletişim ve etkileşim semineri düzenlendi.

Gömeç Kadın Dayanışma Derneği tarafından dernek merkezinde düzenlenen seminere, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.

Psikolog ve aile danışmanı Arife Şimşek'in verdiği seminerde, aile bağlarının güçlendirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve aile bireyleri arasındaki etkileşimin artırılması konuları ele alındı.

Seminerde ayrıca ailede güven, huzur, saygı ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

Gömeç'te annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Gömeç ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında annelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Okul Aile Birliği Başkanlığının organizasyonuyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen NARKOLOG Projesi kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri gerçekleştirildi.

Seminerde, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede ailelerin rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasının önemi ele alındı.

Ayrıca annelerin çocuklarını uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan koruyabilmeleri için bilinçlendirilmesi ve toplumda bağımlılıkla mücadele farkındalığının artırılması konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Martı TAG davasında taksiciler kaybetti Mahkemeden dikkat çeken karar Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar
Kompany hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama geldi Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi
12’nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular 12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:21
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 09:44:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Gömeç'te kadınlara aile içi iletişim, annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei